Samedi 27 novembre, 21h30

Samedi 27 novembre, 21h30 DIYA * DIYA est un groupe fondé en 2018 par Salif Diarra, musicien burkinabé, auteur-compositeur-interprète. La musique de Diya de tradition mandingue à l’origine, est une fusion de sonorités africaines teintées de funk, de jazz, de reggae, les textes sont principalement en Dioula, langue parlée en Afrique de l’ouest, mais aussi en Français, Anglais ou Espagnol. Des chants d’espoir qui célèbrent, amour, paix, tolérance, nature, portés par un afro-groove puissant qui invite à la danse. https://www.facebook.com/DIYA-1514955848640063/ *

samedi 27 novembre – 21h30 à 23h30

LE POINT CARRE 10 rue Raymond Poincaré, 16000 Angoulème Saint-Cybard

