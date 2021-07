LE POIDS DES NUAGES Mougins le Haut, 2 août 2021, Mougins.

LE POIDS DES NUAGES

le lundi 2 août à Mougins le Haut

**- Présentez votre certificat de vaccination,** **OU un test PCR,** **OU la preuve d’une rémission de la Covid-19,** **AINSI QUE votre pièce d’identité à l’entrée -** **-** **Création BIAC 2021 -** Inspiré par le mythe d’Icare, _Le Poids des nuages_ explore la relation de deux hommes à travers leurs quêtes d’absolu. Devant nos yeux, ces deux personnages traversent des mondes, des frontières perméables, réelles et parfois imaginaires. Leurs liens nous questionnent sur l’individualisme, la confiance et l’ambition. L’espace du cirque, où tout est possible, est un appel à réinventer ses propres règles. Sur et sous une immense toile de trampoline, ces artistes incarnent le rêve d’Icare, celui de voler, la capacité de l’homme à insister, à se dépasser et à réinventer. Ainsi, à bord de ce vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de sortie… **Direction artistique** Damien Droin **Artiste** Émilien Janneteau **Régisseur Général** Charles Périchaud

Plein air / Entrée libre / Tout public / Durée 2H

Compagnie Hors-Surface

Mougins le Haut Place des arcades, 06250 Mougins Mougins Les Bréguières Alpes-Maritimes



