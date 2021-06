Le Plein été #2 Collectif 12, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Mantes-la-Jolie.

Le Plein été #2

du vendredi 2 juillet au vendredi 27 août à Collectif 12

**PROGRAMMATION A JOUR SUR LE SITE INTERNET** **MERCI DE VERIFIER LES DATES ET HORAIRES** Le Collectif 12 reprend son ouverture estivale du 28 juin au 4 septembre 2021. De plus en plus indispensable à notre quotidien, voire ESSENTIEL, le spectacle vivant ressurgit et donne à voir échanges, réflexions, dialogues, lâcher prise et gaîté, c’est le PLEIN ÉTÉ #2 !! Après ces longues semaines de fermeture, impatient.e.s de revoir le monde et prêt.e.s à le refonder, compagnies de danse et de théâtre, auteur.e.s, artistes, en effervescence, sont présent.e.s tout l’été au Collectif 12 pour des laboratoires, résidences, créations et expérimentations en tout genre. Après trois mois à réfléchir, à interroger le sens de leurs métiers, ils et elles sont aussi là pour vous revoir, vous recevoir, vous écouter, et partager les questions surgies avec la COVID 19, inventer des moments d’échanges et de pratiques avec vous, enfants, adolescents, adultes. Les temps sont troublés mais ils sont aussi propices à la réinvention de l’art : découvrir de nouvelles formes artistiques, construire de nouvelles relations entre habitants et artistes, territoires et lieux culturels, définir de nouvelles places à la culture et aux expressions de chacun. Tout l’été vous serez donc les bienvenu.e.s au Collectif 12 ! Un aperçu du programme qui se construira au fil de l’été, mais ce qui est déjà sûr c’est que l’entrée sera libre ! **Vendredi 2 juillet : Soirée d’ouverture** Présentation du Plein été **+ Spectacle En attendant Friot de la compagnie En déliaison Ouverture publique entre 19h et 22h** **Tous les lundis soir :** Atelier de pratique théâtrale pour adultes et grands adolescents **Tous les mercredis à 20h :** projection de films indépendants (documentaires ou fictions) dans la grande salle suivie d’une discussion autour du film. **Tous les vendredis entre 19h et 22h :** Soirée le plein été dans la cour ou dans la salle : restitutions, petites formes, spectacles, lectures, causeries, rencontres et débats. **Tous les jours** Laboratoires / répétitions dans les espaces du Collectif 12 avec les artistes impliqué.e.s **Tous les jours** Ateliers pour les enfants, adolescents et adultes : théâtre, cinéma, écriture, chant, danse, par modules d’une semaine avec les artistes présents en résidences. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !! ARTISTES IMPLIQUÉ.ES Structure 46 / Ludovic Pouzerate Compagnie En déliaison / Cyril Hériard Dubreuil Compagnie Alaska / Bryan Polach, Karine Sahler – Groupe T /Théo Cazau, Juliane Lachaut, Antonin Fassio – Lavinia Osimo – Mathilde Rousseau-Camille Blanc Compagnie Living Matters / Judit Dömötör – Arnaud Blondel Compagnie Sans la nommer / Fanny Gayard- Rose Guégan – Collectif F71 / Lucie Nicolas – Compagnie Nagananda / Cécile Fraisse-Bareille – Compagnie Nova / Margaux Eskenazi, Alice Carré – Collectif La Pieuvre / Rebecca Journo – Véronique Lemonnier L’inverso Collectif / Pauline Rousseau , Claire Besuelle- Théâtre Variable n°2 / Kéti Irubetagoyena- Cie Les Saty(i)res / Adb Hakim Medkour Compagnie A / Alice Gozlan Compagnie Ta-Da! / Gaëlle Mangin Compagnie Myxomycète/Mathilde Rance – Compagnie Zone Poême /Simon Capelle – Mélodie Lasselin Coraline Claude – Bettina Szabo – Paula Alves – Caroline Rosse Sylvie Gasteau – Myriam Krivine – – Frédéric Fachena – Stéphane Gombert – Laurent Vergnaud

Entrée gratuite sur inscription

Ouverture estivale du Collectif 12 : ateliers, spectacles, rencontres gratuites

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

