Seine-Maritime

Le pique-nique des sages Rives-en-Seine, 8 août 2021-8 août 2021, Rives-en-Seine. Le pique-nique des sages 2021-08-08 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-08 14:00:00 14:00:00 Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec en Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Entre marais et forêt, venez découvrir, récolter et déguster les plantes comestibles du moment.

RDV devant le collège Victor Hugo, rue Sainte-Gertrude à Caudebec-en-Caux.

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec en Caux Ville Rives-en-Seine lieuville 49.52838#0.7226