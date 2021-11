Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le Peuple Loup Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ciné d’Issy, le mercredi 8 décembre à 14:30

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! Projection dans la cadre du Festival Issy T’Anime Ciné d’Issy 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:13:00

