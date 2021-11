Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Le Petit Georges, création 2021 Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Henri-Desbals, le jeudi 27 janvier 2022 à 14:30

Chanson & théâtre d’ombres —————————– **Dès 8 ans – après-midi spectacles** **Cholbiz Production** **Dans le cadre du festival Détours de chant** C’est l’histoire de Georges Brassens, de son enfance méditerranéenne à sa rencontre avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On découvre le parcours de ce fils de maçon qui échappe au déterminisme en partant pour Paris plutôt que de reprendre le métier de son père. Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son époque en observateur, autodidacte tenace. **Chansons, narrations, bruitages** Boule **Théâtre d’ombres** Richard Destandau & Mathias Anne

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-01-27T14:30:00 2022-01-27T15:59:00

