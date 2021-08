Le Petit Coiffeur Théâtre de Thalie, 18 novembre 2021, Montaigu-Vendée.

Le Petit Coiffeur

Théâtre de Thalie, le jeudi 18 novembre à 20:30

**Théâtre** **En famille à partir de 12 ans** Durée: 1h15 Août 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’occupation allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon-hommes de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon-femmes, mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité tout à fait particulière… C’est à ce moment-là que Lise entre dans leurs vies, et elle pourrait bien tout bouleverser. Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène de « La famille Ortiz », imagine histoire romanesque de ce petit coiffeur au coeur d’une période sombre, portée des personnages bouleversés et bouleversants. Toutes les émotions s’entrechoquent dans ce spectacle empreint de poésie, un très beau moment de théâtre. [[https://www.youtube.com/watch?v=4SPOt7NPnLs](https://www.youtube.com/watch?v=4SPOt7NPnLs)](https://www.youtube.com/watch?v=4SPOt7NPnLs) _Ecriture et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre_ _Avec : Felix Beauperin, Arnaud Dupont,_ _Brigitte Faure ou Raphaelle Cambray,_ _Romain Lagarde et Charlotte Matzneff_ _Costumes : Alain Blanchot_ _Décors : Juliette Azzopardi_ _Lumière : Moïse Hill_ _Chorégraphie : Florentine Houdinière_ _Musique et assistanat à la mise en scène :_ _Hervé Haine_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 € Tarif – de 16 ans : 8 €

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée



