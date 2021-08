Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen-Age à nos jours Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen-Age à nos jours Sorde-l'Abbaye, 10 octobre 2021

Ponctué d'anecdotes de ses propres périples, Patrick Huchet brosse la fresque de l'histoire du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle à travers les siècles. Il s'attarde sur la part de légendes, sur le mythe et les réalités de quatre grandes voies en France ou encore la vie et l'accueil des pèlerins. Visite commentée de l'abbaye à la suite de conférence. Sur réservation.

