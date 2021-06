Clermont-Ferrand Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Le patrimoine en bande dessinée au Grenier d’Abondance Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

La bande dessinée est l’invitée d’honneur des journées européennes du patrimoine 2021 à la direction régionale des affaires culturelles avec une exposition inédite où treize auteurs et auteures exclusivement régionaux (un par département et un pour la Métropole) ont eu carte blanche pour donner leur vision d’un site patrimonial de la région, représentatif de leur département. Une exposition inédite où treize auteurs et auteures exclusivement régionaux Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

2021-09-18 et 2021-09-19

