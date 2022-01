Le Parvis – Rencontre avec Gwenaëlle Aubry Pau, 22 février 2022, Pau.

Le Parvis – Rencontre avec Gwenaëlle Aubry av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau

2022-02-22 18:00:00 – 2022-02-22 av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Rencontre / débat

*entrée gratuite sur réservation

Redécouvrir Saint Phalle ? C’est partir, avec Gwenaëlle Aubry, explorer un jardin, un ailleurs, où l’adulte annule la distance avec l’enfance, où l’artiste s’exprime de tout son corps, de tout son regard. Cet ailleurs, avec ses sculptures monumentales et miroitantes, se situe à mi-chemin entre Pise et Rome : « Il Giardino dei Tarocchi ». « Le Jardin des Tarots », car la vie est jeu, la vie est pari, elle est une réponse énigmatique et ritualisée aux violences de l’enfance.

Niki de Saint Phalle a été violée par son père à onze ans, pendant « l’été des serpents », et maltraitée par sa mère. De ce saccage inaugural, elle est sortie victorieuse, déterminée à « voler le feu aux hommes » et à « faire la révolte ».

Gwenaëlle Aubry part à la recherche de l’enfance fugitive. « On dit tomber en enfance “comme tomber amoureux”

*entrée gratuite sur réservation

+33 5 59 80 80 89

av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau

