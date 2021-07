Carbonne Carbonne Carbonne, Haute-Garonne LE PARCOURS DE L’HORREUR Carbonne Carbonne Catégories d’évènement: Carbonne

Carbonne Haute-Garonne Carbonne Deux fois par an, un ancien château médiéval situé à Carbonne se retrouve plongé dans une ambiance digne d’un vrai film d’Horreur. Préparez vous à vivre les 1h20 les plus longues de votre vie. Parcours interdit au moins de 16 ans, sur réservation Vendredi 23 et Samedi 24 Juillet de 19h à 3h30. Du courage, il vous en faudra !! Qui aura le courage de venir tester » Le Parcours » ?

Vous devrez faire face à toutes vos plus grandes PEURS.

Un Hôtel, des galeries secrètes, la forêt..c'est ce qui vous attend…. Parcours interdit au moins de 16 ans. tourisme@domainedelaterrasse.fr +33 6 49 93 73 27 http://www.domainedelaterrasse.fr/

