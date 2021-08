Le parc aux Angéliques, nouveaux enjeux Rdv devant le Café du Port, 7 octobre 2021, Bordeaux.

Le parc aux Angéliques, nouveaux enjeux

Rdv devant le Café du Port, le jeudi 7 octobre à 14:00

Le parc aux Angéliques, nouveaux enjeux ————————————— Le Parc aux Angéliques se prolonge désormais largement vers le sud, le long du quai Deschamps, répondant aux nouveaux enjeux urbains du quartier Euratlantique sur la rive droite. Cette rencontre à deux voix avec un jardinier de la ville est l’occasion de découvrir le nouveau visage de cette section du parc et comprendre de quelle manière les espaces verts, leur composition et leur entretien sont pensés aujourd’hui, pour répondre aux défis de demain. _Visite animée en collaboration avec Patrick Ecoutin, Paysagiste au sein de l’équipe de la maîtrise d’œuvre du projet et Eric Barrière, Responsable d’équipe, Direction des espaces verts de Bordeaux Métropole._

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) sans réservation

Le patrimoine et la création contemporaine s’invitent côté jardin. Venez échanger avec des jardinier de Bordeaux Métropole autour des enjeux de conservation et entretien des espaces verts en ville.

Rdv devant le Café du Port 1 quai Deschamps Bordeaux La Benauge Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T15:30:00