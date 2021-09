Douai Tandem Scène nationale Douai, Nord Le “Nouvel Evangile” de Milo Rau (2020, VOST ). Projection suivie d’une rencontre avec Sophie Djigo et Florence Gravas Tandem Scène nationale Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Le “Nouvel Evangile” de Milo Rau (2020, VOST ). Projection suivie d’une rencontre avec Sophie Djigo et Florence Gravas Tandem Scène nationale, 10 novembre 2021, Douai. Le “Nouvel Evangile” de Milo Rau (2020, VOST ). Projection suivie d’une rencontre avec Sophie Djigo et Florence Gravas

Tandem Scène nationale, le mercredi 10 novembre à 20:00

[http://www.citephilo.org](http://www.citephilo.org) présente comme un film hybride : entre documentaire et parabole, entre peinture des conditions de vie inhumaines dans les exploitations agricoles italiennes et scènes inspirées des Évangiles, le réalisateur Milo Rau emboite les pas du cinéaste Pier Paolo Pasolini ; il fait de l’activiste politique Yvan Sagnet, se battant pour la défense des droits des réfugiés venus d’Afrique, la figure contemporaine du Christ. NB : Le Tandem organise un atelier philo le samedi 27/11 à 9h30 autour du travail de l’artiste Johann Le Guillerm – Renseignements et réservation : [billetterie@tandem.email](mailto:billetterie@tandem.email) 09 70 00 56 78 – détails sur www.citephilo.org

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Milo Rau emboite le pas de Pier Paolo Pasolini ; il fait de l’activiste politique Yvan Sagnet, se battant pour la défense des droits des réfugiés venus d’Afrique, la figure contemporaine du Christ. Tandem Scène nationale place du Barlet Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Tandem Scène nationale Adresse place du Barlet Douai Ville Douai lieuville Tandem Scène nationale Douai