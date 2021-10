Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Le mythe de CTHULHU Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Le mythe de CTHULHU Villeneuve-sur-Lot, 22 octobre 2021, Villeneuve-sur-Lot. Le mythe de CTHULHU 2021-10-22 – 2021-10-22 Rue Etienne Marcel Bibliothèque municipale

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR Ce sera l’occasion de découvrir différents types et ambiances de jeux et de s’initier au jeu de rôle.

Pour ce premier rendez-vous, nous vous plongerons, entre autres surprises horrifiques, dans l’univers de H.P. Lovecraft. Ce sera l’occasion de découvrir différents types et ambiances de jeux et de s’initier au jeu de rôle.

Pour ce premier rendez-vous, nous vous plongerons, entre autres surprises horrifiques, dans l’univers de H.P. Lovecraft. +33 5 53 40 49 02 Ce sera l’occasion de découvrir différents types et ambiances de jeux et de s’initier au jeu de rôle.

Pour ce premier rendez-vous, nous vous plongerons, entre autres surprises horrifiques, dans l’univers de H.P. Lovecraft. la bib dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Rue Etienne Marcel Bibliothèque municipale Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40914#0.70364