Lille Théâtre Le Petit Jacques Lille, Nord Le mystère de la pyramide Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le mystère de la pyramide Théâtre Le Petit Jacques, 29 octobre 2021, Lille. Le mystère de la pyramide

Théâtre Le Petit Jacques, le vendredi 29 octobre à 15:30

Nos amis découvrent “PharaonLand”. C’est un parc dédié à l’Egypte. Une balade à dos de chameaux a été réservée et pour s’y rendre il faut passer devant l’attraction vedette : “la pyramide de Toutânkhamon” où un mystère reste à élucider. Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux.

Entrée payante

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants à partir de 4 ans Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T15:30:00 2021-10-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre Le Petit Jacques Adresse quai de la Citadelle, lille Ville Lille lieuville Théâtre Le Petit Jacques Lille