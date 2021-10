Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles, Yvelines Le musée du Domaine royal de Marly Office de tourisme de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le musée du Domaine royal de Marly Office de tourisme de Versailles, 4 décembre 2021, Versailles. Le musée du Domaine royal de Marly

Office de tourisme de Versailles, le samedi 4 décembre à 15:00

Venez découvrir le musée du Domaine royal de Marly entièrement réaménagé et rouvert en 2020… Grâce aux maquettes et aux chefs d’oeuvre conservés (tableaux, statues, mobilier, vaisselle…), vous saurez tout sur le château disparu ! Vous découvrirez le genre de vie qu’y menait la cour, l’histoire des lieux après la Révolution, ou encore la célèbre machine de Marly destinée à amener de l’eau de Seine aux fontaines de Versailles…

Tarif Adulte (conférence + supplément entrée) : 16€

Une visite indispensable pour qui s’intéresse à Versailles ! Office de tourisme de Versailles 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Office de tourisme de Versailles Adresse 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Office de tourisme de Versailles Versailles