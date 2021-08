Le musée à remonter le temps Thouars, 25 septembre 2021, Thouars.

Le musée à remonter le temps 2021-09-25 – 2021-09-25 Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour D’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres Thouars Deux-Sèvres

EUR 2 À l’occasion du centenaire du musée, les jeunes de la troupe de théâtre du centre socio-culturel du Saint-Varentais mettent en scène et interprètent des scènes théâtrales originales, de leur création, grâce aux professionnels de la Compagnie théâtrale l’Ouvrage.

Les comédiens vous invitent dans l’univers de la maison des frères Barré au XIXe siècle. Vous croiserez lors de votre visite la famille Barré et leurs amis et vivrez un vrai voyage dans le temps !

4 représentations sont programmées : à 14h, à 15h, à 16h30 et à 17h30

Le temps d’une visite, retrouvez la maison des frères Barré au XIXème siècle à travers des scènes de théâtre originales.

+33 5 49 66 36 97

À l’occasion du centenaire du musée, les jeunes de la troupe de théâtre du centre socio-culturel du Saint-Varentais mettent en scène et interprètent des scènes théâtrales originales, de leur création, grâce aux professionnels de la Compagnie théâtrale l’Ouvrage.

Les comédiens vous invitent dans l’univers de la maison des frères Barré au XIXe siècle. Vous croiserez lors de votre visite la famille Barré et leurs amis et vivrez un vrai voyage dans le temps !

4 représentations sont programmées : à 14h, à 15h, à 16h30 et à 17h30

Musée henri barre Thouars Thouarsais

dernière mise à jour : 2021-07-29 par Maison du Thouarsais