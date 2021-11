Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône Le musée à petits pas Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le musée à petits pas Musée Réattu, 28 novembre 2021, Arles. Le musée à petits pas

Musée Réattu, le dimanche 28 novembre à 10:30

**« Le musée à petits pas »** —————————– ### _une visite pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent._ Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’initier à l’art, le musée invite les tout-petits accompagnés de leurs parents. Les bébés aussi ressentent des émotions face aux oeuvres et c’est dans les bras de leurs parents ou tranquillement installés qu’ils se familiarisent tout en douceur avec les collections. Histoires, comptines et jeux sensoriels rythment cette première approche. Une petite parenthèse à partager en famille ! Durée : 30 à 45 minutes.. **3€ par enfant, gratuit pour le parent accompagnateur.** **Sur réservation uniquement, avant le vendredi 26 novembre à 17h, au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**

3€ par enfant, gratuit pour le parent accompagnateur. Sur réservation uniquement, avant le vendredi 26 novembre à 17h, au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Une visite pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans. Histoires, comptines et jeux sensoriels rythment cette première approche. Une petite parenthèse à partager en famille ! Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T10:30:00 2021-11-28T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Ville Arles lieuville Musée Réattu Arles