LE MOLOCO – Bigflo & Oli COMPLET Audincourt, 1 octobre 2022, Audincourt.

LE MOLOCO – Bigflo & Oli COMPLET

21 Rue de Seloncourt Le Moloco Audincourt Doubs Le Moloco 21 Rue de Seloncourt

2022-10-01 20:00:00 – 2022-10-01

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt

Audincourt

Doubs

Audincourt

Le prochain album de Bigflo & Oli , « Les autres c’est nous » sort en cette fin juin.

Fidèles à leurs valeurs de solidarité et de proximité avec les fans, les toulousains ont choisi de démarrer leur nouvelle tournée par quelques petites salles, avant de repartir dans les Zéniths.

Et le Moloco a l’immense chance d’accueillir l’une de ses dates !

A coup sûr l’un des grands événements de l’histoire du Moloco et un parfait cadeau d’anniversaire pour les 10 ans de la structure.

Une soirée produite par Le Bruit qui Pense en accord avec Bleu Citron

+33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/bigflo-oli/

Le prochain album de Bigflo & Oli , « Les autres c’est nous » sort en cette fin juin.

Fidèles à leurs valeurs de solidarité et de proximité avec les fans, les toulousains ont choisi de démarrer leur nouvelle tournée par quelques petites salles, avant de repartir dans les Zéniths.

Et le Moloco a l’immense chance d’accueillir l’une de ses dates !

A coup sûr l’un des grands événements de l’histoire du Moloco et un parfait cadeau d’anniversaire pour les 10 ans de la structure.

Une soirée produite par Le Bruit qui Pense en accord avec Bleu Citron

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

dernière mise à jour : 2022-06-22 par