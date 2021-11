Le Marché de Noël de Beauvais Beauvais, 3 décembre 2021, Beauvais.

Le Marché de Noël de Beauvais Beauvais

2021-12-03 – 2022-01-02

Beauvais Oise Beauvais

Pour cette édition 2021, les Féeries de Noël reviennent illuminer le cœur de ville beauvaisien. Avec elles, célébrons l’arrivée de l’hiver et les fêtes de fin d’année, dans un feu d’artifice de couleurs et de lumières !

La magie de Noël sera au rendez-vous pour les petits et les grands. Les animations, les rendez-vous du mois de décembre seront autant de surprises et de bons moments à partager et à savourer sans modération. Le Téléthon sera, comme chaque année, l’occasion de laisser s’exprimer toute la générosité et toute la solidarité des habitants du territoire.

Les Féeries artisanales, gourmandes et solidaires sont les temps forts qui réchaufferont le cœur des habitants en cette pleine période d’hiver.

Producteurs, artistes et artisans locaux qui font vivre les Féeries artisanales et gourmandes vous accueilleront chaleureusement sur la place Jeanne-Hachette, et vous aideront à préparer les fêtes de fin d‘année dans les meilleures conditions. Entrez dans les Féeries de Noël et profitez d’une fin d’année magique au cœur de Beauvais.

Le village de Noël est composé de 3 parties :

Les féeries artisanales avec différents chalets de produits artisanaux et de créateurs >> chalets ouverts du 3 au 24 décembre (mercredi et dimanche de 10h à 19h – vendredi de 16h à 21h sauf le 24/12 de 16h à 17h – le samedi de 10h à 21h)

Les féeries gourmandes avec des produits gastronomiques et des productions locales >> chalets ouverts du 3 décembre au 2 janvier.

Horaires spécifiques : Du 3 au 19 décembre : lundi, mardi et jeudi de 11h à 14h et de 16h30 à 19h, le mercredi de 10h à 19h, le vendredi de 11h à 21h, le samedi de 10h à 21h, le dimanche de 10h à 19h

Du 20 décembre au 2 janvier : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 20h, le vendredi de 11h à 21h sauf les 24 et 31/12 de 11h à 17h, le samedi de 10h à 21h, le dimanche de 10h à 19h (sauf les 25/12 et 1er/01)

Les féeries solidaires avec des associations et établissements scolaires de Beauvais qui seront présents évidemment lors du Téléthon mais bien plus encore tout au long des Féeries de Noël.

Evènements phares :

– Soirée inaugurale du vendredi 3 décembre avec des spectacles de rue dès 18h, une projection lumineuse sur la façade de l’Hôtel de ville et le lancement du Téléthon 2021.

– Des déambulations et défilés, une grande parade de Noël et de nombreuses surprises qui animeront Beauvais.

Le programme sera à découvrir prochainement sur le site: http://www.beauvais.fr/feeries2021/

http://www.beauvais.fr/feeries2021/

