Versailles Atelier Didier BONNOT Versailles, Yvelines Le marché de Noël artistique de l’atelier Didier Bonnot Atelier Didier BONNOT Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le marché de Noël artistique de l’atelier Didier Bonnot Atelier Didier BONNOT, 4 décembre 2021, Versailles. Le marché de Noël artistique de l’atelier Didier Bonnot

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Atelier Didier BONNOT

Le **Marché de Noël artistique de l’atelier Didier Bonnot :** peintures, sculptures, petits formats, céramiques et porcelaines, verre et bijoux, objets d’artistes. Avec Marie Arnaud, Nolwenn Baillet, Lucille Bolot, Didier Bonnot, Jean- Louis Filoche, Elisa Giovannoni, Nathalie Moschetti, Adrien Reynaud, Thomas Soumarant et Nathalie Tricot. Peintures, sculptures, petits formats, céramiques et porcelaines, verre et bijoux Atelier Didier BONNOT 20 rue François Boucher Versailles Jussieu Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Atelier Didier BONNOT Adresse 20 rue François Boucher Ville Versailles lieuville Atelier Didier BONNOT Versailles