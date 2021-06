Villedieu Villedieu Vaucluse, Villedieu Le Marché de France Bleu Vaucluse à Villedieu Villedieu Villedieu Catégories d’évènement: Vaucluse

Le Marché de France Bleu Vaucluse à Villedieu Villedieu, 19 juin 2021-19 juin 2021, Villedieu. Le Marché de France Bleu Vaucluse à Villedieu 2021-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-19 14:30:00 14:30:00 Place du village Place de la Libération

Le podium de France Bleu Vaucluse fait halte au village. Au programme : marché de producteurs locaux, dégustation produits et plats locaux sur place sur table de pique-nique ou à emporter, animation musicale… Les interview et animations radiophoniques. mairie@villedieu-vaucluse.fr http://www.villedieu-vaucluse.fr/

Détails Catégories d’évènement: Vaucluse, Villedieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Villedieu Adresse Place du village Place de la Libération Ville Villedieu lieuville 44.28406#5.03406