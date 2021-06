Cazères Librairie des livres et délices Cazères, Haute-Garonne Le Marathon des Mots Librairie des livres et délices Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Le Marathon des Mots Librairie des livres et délices, 26 juin 2021-26 juin 2021, Cazères. Le Marathon des Mots

Librairie des livres et délices, le samedi 26 juin à 11:00

Cette année, dans le cadre du Marathon des mots, nous aurons le bonheur de recevoir, Samedi 26 juin à 11h (Réservations obligatoires: [librairiecazeres@outlook.fr](mailto:librairiecazeres@outlook.fr) ) Dima Abdallah, pour son roman – Mauvaises herbes- aux Editions Sabine Wespieser. Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris depuis 1989. Après des études d’archéologie, elle s’est spécialisée dans l’Antiquité tardive. Mauvaises Herbes est son premier roman. Lauréate du Prix « Envoyé par La Poste » édition 2020 Lauréate de la mention spéciale du Prix de la littérature arabe 2020 Lauréate du Prix France-Liban de l’ADELF 2020 Lauréate de la mention spéciale du Prix Phénix de Littérature 2020 Lauréate du Prix des lecteurs 2021 de l’Escale du livre Finaliste du Prix Montluc Résistance et Liberté 2020 Finaliste du Prix Révélation de la SGDL 2020, catégorie « Grand Prix du Premier roman » Finaliste du Prix Première 2021 de la RTBF Sélection du Prix du roman Fnac 2020 Sélection du Prix Méditerranée 2021 Sélection du Prix littéraire de la Porte Dorée 2021 Sélection du Prix littéraire ENS Paris-Saclay 2021 Sélection du Prix de la librairie De beaux lendemains 2021 (Bagnolet) Sélection du Prix des lecteurs « Premières paroles » (organisé par le festival « Terres de Paroles » au Havre) Finaliste du Prix Québec-France Marie-Claire Blais 2021

Réservations obligatoires

Dima Abdallah, et son roman – Mauvaises herbes Librairie des livres et délices 47 bis avenue pasteur 31220 cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Librairie des livres et délices Adresse 47 bis avenue pasteur 31220 cazères Ville Cazères lieuville Librairie des livres et délices Cazères