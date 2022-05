le manuscrit des Chiens III ; Quelle misère ! à Mondoubleau Mondoubleau, 9 juillet 2022, Mondoubleau.

le manuscrit des Chiens III ; Quelle misère ! à Mondoubleau Mondoubleau

2022-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-09

Mondoubleau Loir-et-Cher Mondoubleau

le manuscrit des Chiens III ; Quelle misère ! à Mondoubleau. Haktor commence à se faire vieux, son pelage n’est plus noir de jais comme jadis, mais c’est un chien de bateau expérimenté, qui effectue d’un pied marin sa ronde habituelle sur le pont du caboteur. Une longue complicité le lie au Capitaine Phosphore, son maître, qui pour rien au monde ne voudrait changer de chien, même si le second du bateau, Einar, trouve qu’on ne devrait pas s’encombrer d’un vieux clébard tout juste bon à être jeté à la flotte ». Mais voilà que le Capitaine Phosphore a une idée : adopter un deuxième chien. Plus exactement une chienne, car lorsqu’il y a deux chiens à bord, un mâle et une femelle, , ils finissent en général par faire des chiots ».

L’histoire : depuis de longues années, Haktor est chien de bateau sur la caboteur Le Fou de Bassan, qui navigue sur les fjords norvégiens .

mairie@mairiedemondoubleau.fr +33 2 54 80 90 73

Coriace Compagnie

dernière mise à jour : 2022-05-12 par