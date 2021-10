Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MANS / SUCY Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE MANS / SUCY Le Mans, 24 octobre 2021, Le Mans. LE MANS / SUCY Stade Delaune 15 avenue René Laennec Le Mans

2021-10-24 13:30:00 – 2021-10-24 Stade Delaune 15 avenue René Laennec

Le Mans Sarthe Championnat du Rugby Club du Mans de dimanche 24 octobre.

Ce week end c’est la deuxième réception à domicile de nos sang et or.

Pour la quatrième journée de championnat le RCM reçoit le RCSUCY.

RDV au Stade Auguste Delaune

-Excellence B : 13h30

-Fédéral 3 : 15h00 http://www.rugbyclublemans.fr/ Championnat du Rugby Club du Mans de dimanche 24 octobre.

Ce week end c’est la deuxième réception à domicile de nos sang et or.

Pour la quatrième journée de championnat le RCM reçoit le RCSUCY.

RDV au Stade Auguste Delaune

-Excellence B : 13h30

-Fédéral 3 : 15h00 Stade Delaune 15 avenue René Laennec Le Mans

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Stade Delaune 15 avenue René Laennec Ville Le Mans lieuville Stade Delaune 15 avenue René Laennec Le Mans