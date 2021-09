Le Malzieu-Ville Office de tourisme Malzieu-Gévaudan Le Malzieu-Ville, Lozère Le Malzieu : A la poursuite de la bête du Gévaudan Office de tourisme Malzieu-Gévaudan Le Malzieu-Ville Catégories d’évènement: Le Malzieu-Ville

Le Malzieu : A la poursuite de la bête du Gévaudan Office de tourisme Malzieu-Gévaudan, 18 septembre 2021, Le Malzieu-Ville. Le Malzieu : A la poursuite de la bête du Gévaudan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme Malzieu-Gévaudan

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Bonjour, amis visiteurs, vous connaissez cette bête féroce qui terrorise le Gévaudan au XVIIIe siècle… Pendant 3 ans, elle fait de nombreuses victimes. Encore aujourd’hui on se demande ce que c’était : monstre fabuleux, animal exotique, homme déguisé ou loup gigantesque ? A vous de jouer ! Replongez au XVIIIe siècle et enquêtez sur la bête du Gévaudan avec Alice Coop ! Pour cela, regardez-bien autour de vous, il y a des indices partout dans la ville. Pas d’inquiétudes, Alice vous guide ! N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

