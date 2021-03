Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi Le Magicien d’Oz Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 21 avril à 15:00

Un film de Victor Fleming (Etats-Unis – 1939). Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. C’est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude. Venez redécouvrir ce classique, entre fantastique et comédie musicale !

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Projection pour les enfants à partir de 6 ans Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

2021-04-21T15:00:00 2021-04-21T16:40:00

