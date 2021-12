Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Le Lavomatic Tour Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Seine-Maritime

Le Lavomatic Tour Montivilliers, 27 mai 2022, Montivilliers. Le Lavomatic Tour Montivilliers

2022-05-27 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-27

Montivilliers Seine-Maritime Le Lavomatic Tour est une scène ouverte dans les laveries. Le temps d’une machine et d’un séchage, venez partager vos créations !

Une fois par mois au Havre, des participants de tous horizons (chanteurs, comédiens, bûcherons, spectateurs, comiques, professionnels ou amateurs) viennent partager leurs créations. Il n’y a pas besoin de s’inscrire à l’avance, il suffit de se présenter quelques minutes avant le début de la session. Il n’y a qu’une seule règle : pensez à amener une socquette pour la machine collective !

C’est avec grand plaisir que la Ville de Montivilliers accueille le Lavomatic Tour sur la scène de la salle Michel Vallery. Vendredi 27 mai 2022 à 18h30.

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery.

Gratuit. Le Lavomatic Tour est une scène ouverte dans les laveries. Le temps d’une machine et d’un séchage, venez partager vos créations !

Une fois par mois au Havre, des participants de tous horizons (chanteurs, comédiens, bûcherons, spectateurs, comiques,… culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/le-lavomatic-tour/#content Le Lavomatic Tour est une scène ouverte dans les laveries. Le temps d’une machine et d’un séchage, venez partager vos créations !

Une fois par mois au Havre, des participants de tous horizons (chanteurs, comédiens, bûcherons, spectateurs, comiques, professionnels ou amateurs) viennent partager leurs créations. Il n’y a pas besoin de s’inscrire à l’avance, il suffit de se présenter quelques minutes avant le début de la session. Il n’y a qu’une seule règle : pensez à amener une socquette pour la machine collective !

C’est avec grand plaisir que la Ville de Montivilliers accueille le Lavomatic Tour sur la scène de la salle Michel Vallery. Vendredi 27 mai 2022 à 18h30.

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery.

Gratuit. Montivilliers

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Montivilliers Adresse Ville Montivilliers lieuville Montivilliers