<p>Communiqué de la production du 12 janvier 2021 :<br /> »A la suite des mesures gouvernementales annoncées, la troupe du Saint-Petersburg Festival Ballet & Festival Orchestra se trouve dans l’obligation de décaler la séance du spectacle Le Lac des cygnes initialement prévue au Zénith Toulouse Métropole le dimanche 28 février 2021 à 17h au vendredi 23 avril 2021 à 20h.</p>

<p>Les billets déjà acquis resteront valables pour la nouvelle séance. L’ensemble des mesures sanitaires en vigueur sera respecté afin de garantir une sécurité maximale à tous les spectateurs présents.<br />La production regrette cette situation et fait tout son possible pour maintenir la tournée qui se produira en France à partir du mois de mars prochain. Tous les détails de la tournée sont à retrouver sur le site internet <a href= »http://www.sfballet.fr »>www.sfballet.fr</a> »</p>

<p>—————————————</p>

<p>Le « Saint-Petersbourg Festival Ballet » est un ensemble de grande classe, composé de 42 danseurs, tous diplômés des meilleures écoles de ballet russes. La troupe séduit le monde entier par son élégance austère classique, sa touche de fraîcheur du XXIe siècle et une prestation de danse parfaite. Le tout est accompagné par l’Orchestre « Hungary Festival Orchestra » fondé en 2005 par la talentueuse musicienne Yaroslava Imonova. Le directeur artistique est le célèbre chef d’orchestre de Saint-Pétersbourg, le maestro Vadim Nikitin.</p> Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : btoblive@fnac.com

Classique – Danse Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-28T17:00:00 2021-02-28T00:00:00;2021-04-23T20:00:00 2021-04-23T00:00:00

