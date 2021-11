Le Labo Roux – Les Découvertes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 3 décembre 2021, Nantes.

2021-12-03

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Sans réservation.

Concert. Le Labo Roux, chansons françaises presque drôles et presque engagées. Pierre aime faire de la poésie narquoise du quotidien et raconter la vie en chansons. Mêlant diverses influences musicales mais toujours avec une plume ironique, il s’amuse aussi bien de thèmes décalés dont personne ne veut (Camions poubelles, Pigeons, Animaux empaillés…), que de compositions plus profondes et personnelles. de et avec Pierre Garreau Chaque mois, lors des Découvertes, la scène du TNT accueille des artistes en herbe, des amateurs, des pros qui viennent tester leur spectacle, ce mois-ci retrouvez Pierre et son looper. Programmation réalisée par les bénévoles des Découvertes du TNT (decouvertes@tntheatre.com) Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

