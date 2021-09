Le Jura de ferme en ferme… à la Mamellerie Grozon, 25 septembre 2021, Grozon.

Le Jura de ferme en ferme… à la Mamellerie 2021-09-25 – 2021-09-26 Lieu-dit Les Vernes La Mamellerie

Grozon Jura Grozon

Les 25 et 26 septembre, les agricultrices et agriculteurs du Jura vous ouvriront les portes de leurs fermes pour la seconde édition du Jura de Ferme en Ferme.

Le Jura De Ferme en Ferme, c’est un week-end pour échanger sur l’agriculture durable et une alimentation responsable, issue des circuits courts !

La Mamellerie a plus d’un tour dans son sac! Au programme de la visite: contact avec les vaches et les veaux de race jersiaise, découverte de l’agriculture biologique, explication de la traite robotisée et dégustation des produits laitiers bio transformés à la ferme!

contact@lamamellerie.fr

