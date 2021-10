Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Le jour des sorcières Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’association **Serpettes et Chaudrons** viendra vous présenter quelques plantes magiques de leur terroir pyrénéen, et peut-être vous transformer en crapaud ! Deux rencontres, une démonstration d’onguent ensorcelé et une pincée d’étoiles filantes pour les vacances. 11h : rencontre 15h : démonstration 16h30 : rencontre de sorcières _***_ Inscription obligatoire pour bénéficier d’un interprète en Langue des Signes : museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr

Accès libre, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

