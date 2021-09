Le joueur de flûte Le Grand Bleu, 21 décembre 2021, Lille.

Dans une ville peuplée d’habitants cupides et égoïstes où Madame le Maire elle-même ne donne pas l’exemple, les rats prolifèrent dangereusement. Un musicien solitaire accepte de les en débarrasser mais il n’obtient pas la récompense promise. Il décide alors de se venger… Joachim Latarjet, qui a déjà adapté La petite fille aux allumettes, propose une relecture du Joueur de flûte de Hamelin, conte cruel et fascinant des frères Grimm. Il le transpose dans une ville d’aujourd’hui, temple de la surconsommation, des déchets qui s’accumulent et de l’argent roi. Au trombone et à la guitare, il en fait une ode à la musique tout en révélant avec humour, gravité et poésie, la bêtise et l’ignorance humaines. À ses côtés, Alexandra Fleischer porte la narration et une parole parfois chantée. Sur un plateau intimiste, le duo compose un spectacle en clair-obscur où le comique des personnages et des situations côtoie le mystérieux et l’inquiétant.

De 5 à 13 euros.

Une adaptation contemporaine du célèbre conte des frères Grimm et une ode au pouvoir de la musique.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



