Valmondois Jardin de Gabrielle et Pascal Val-d'Oise, Valmondois Le jardin de Pascal et Gabrielle Jardin de Gabrielle et Pascal Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Le jardin de Pascal et Gabrielle Jardin de Gabrielle et Pascal, 5 juin 2021-5 juin 2021, Valmondois. Le jardin de Pascal et Gabrielle

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin de Gabrielle et Pascal

Artistes exposées : Cathy Guérin Riou La Miss Terre Rieuse (céramiste) Claire Lioult la Fée raillleuse (sculptrice sur fer) C’est un petit jardin sur plusieurs niveaux. Son ossature est composée de haies de buis, charmilles et ifs. À l’intérieur de ces espaces cloisonnés, les associations végétales débordent du printemps à l’automne. Coin d’ombre avec les euphorbes, heuchères, épimédiums, nandina et helxine entre les joints de pavés. À la lumière s’expriment les rosiers, sauges, géraniums viivaces, véroniques….

Entrée libre

Visite de ce magnifique jardin de paysagistes et exposition d’artistes Jardin de Gabrielle et Pascal 26 rue du Mont-la-Ville 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Jardin de Gabrielle et Pascal Adresse 26 rue du Mont-la-Ville 95760 Valmondois Ville Valmondois