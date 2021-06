Saint-Martin-d'Auxy Jardin de Cassandra Saint-Martin-d'Auxy, Saône-et-Loire Le Jardin de Cassandra et sa pépinière Jardin de Cassandra Saint-Martin-d'Auxy Catégories d’évènement: Saint-Martin-d'Auxy

L’automne dans notre jardin de 7 000 m² est le début de certaines floraisons. Les asters en nombre, la remontée des rosiers et bien d’autres plantes et arbustes ne fleurissant qu’à cette période de l’année. Beaucoup d’érables et d’autres arbres et arbustes montrent leurs belles couleurs toutes différentes.

4€ | Gratuit – 12 ans

De belle couleurs avant la fin de la saison. Jardin de Cassandra Lieu-dit la forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy La Verchère Saône-et-Loire

