Atelier Numérique : initiation au design d’un site web (Pour lycéens et étudiants) LA MANU – Campus Le Havre, 29 septembre 2021 14:00, Le Havre. Mercredi 29 septembre, 14h00 Sur place Inscription obligatoire. Gratuit. https://lamanu.fr/atelier-numerique/, contact-lehavre@lamanu.fr Découvrez l’école du numérique LA MANU et profitez d’une initiation au maquettage d’un site web Les ateliers numériques sont de retour pour les lycéens et étudiants qui envisagent de s’orienter dans les métiers du digital ! Notre campus du Havre propose un nouvel atelier d’initiation au design d’un site web le mercredi 29 septembre à 14h. Au programme : réalisez le maquettage d’un site web avec le logiciel Adobe XD. ⚠️ Les places sont limitées. Pensez à vous inscrire sur le site internet de l’école LA MANU pour participer à l’atelier : https://lamanu.fr/atelier-numerique/ Cet atelier numérique est une occasion pour les futurs bacheliers ou étudiants de confirmer leur choix d’orientation dans le domaine du développement web ou du webdesign, et de découvrir les programmes proposés par LA MANU, l’Ecole Supérieure des métiers du Numérique. On se donne rendez-vous très bientôt à LA MANU ! ✌ LA MANU – Campus Le Havre 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre Saint-François Seine-Maritime mercredi 29 septembre – 14h00 à 17h00

Age minimum 15 Age maximum 26