Compagnie Etcetera Retrouvez Le Grand Showtime, un show d’humour improvisé et interactif composé de 100% d’impro et 200% d’humour ! Un concentré de bonne humeur mêlé de sketchs étonnants, de chansons décalées, de raps loufoques où les comédiens rivalisent de complicité et d’humour pour donner vie aux idées trouvées par le public, même les plus folles ! Grande Salle – Durée : 1h Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T20:45:00 2021-03-19T22:45:00

Lieu Le Prisme Adresse Centre des 7 Mares Ville ELANCOURT