8h10, Départ de la course féminine « La Course by le Tour de France »

9h20 à 9h35, Présentation des gagnants de la Dictée du Tour et des cadets juniors sur le podium signature

10h05 à 10h35, Passage de la Caravane publicitaire sur la ligne de départ

12h10, Départ de la première étape du Tour de France.

Accès au Village du Tour avec présentation obligatoire du pass sanitaire / Jauge limitée

