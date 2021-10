Le grand cluedo historique Lacommande, 26 octobre 2021, Lacommande.

Le grand cluedo historique 2021-10-26 – 2021-10-26

Lacommande Pyrénées-Atlantiques Lacommande

EUR 3 Viens aider l’inspecteur Gérard Manfini à retrouver l’objet volé par l’un des voyageurs et le démasquer. Grâce aux indices rencontrés sur place, tu pourras dérouler le fil de l’histoire et résoudre cette affaire qui n’en finit plus.

A partir de 14h : parcours sonore & lumineux, jeux de pistes et jeux médiévaux.

+33 7 69 35 21 47

