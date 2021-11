Saint-Denis-en-Val espace culturel saint denis en val Loiret, Saint-Denis-en-Val Le flou dans tous ses états espace culturel saint denis en val Saint-Denis-en-Val Catégories d’évènement: Loiret

* Le club photo Objectif Image Orléans Image vous invite à venir découvrir leur exposition photographique “le flou dans tous ses états” à l’espace culturel de Saint Denis en Val. * Horaire du Mardi au Vendredi : Horaire de la médiatrique Samedi et Dimanche 10h00 – 18h30 Entrée libre.

entrée libre

Exposition photographique au centre culturel de saint denis en val espace culturel saint denis en val 260 rue des écoles 45560 saint denis en val Saint-Denis-en-Val Loiret

2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:30:00;2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:30:00

