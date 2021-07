Le Festival Le Tour du Pays d’Aix 2021 Trets, 6 août 2021-6 août 2021, Trets.

Le Festival Le Tour du Pays d’Aix 2021 2021-08-06 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-07 00:00:00 00:00:00

Trets Bouches-du-Rhône

Nous avons décidé cette année de nous réinventer pour dompter le tigre : un festival de deux jours les 06 et 07 août et des concerts spéciaux à l’automne. Nous investirons la commune de Trets durant un week-end pour faire résonner les musiques amplifiées et permettre aux publics de notre territoire de retrouver les sensations des concerts live !



Programmation :



Vendredi 6 août :

– Vanupié Officiel

– Raspigaous Officiel

– Jo Corbeau & LE TRIDENT

– No Boats On Subway



Samedi 7 août :

– Zoufris Maracas

– De la Crau

– Ledeunff

– Elodie Rama

– The Seven Levels



Cette année vous pourrez déguster les spécialités créoles du Chef Fred ! Figure emblématique du restaurant associatif « Les Arcades », le chef Fred fera de votre passage au Festival « Le tour du Pays d’Aix » un véritable moment de convivialité ! Régalade assurée pour les papilles des petits et grands !



Pas de Pass Sanitaire / Port du masque obligatoire

dernière mise à jour : 2021-07-02 par