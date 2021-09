Le Festival du Monde Le Monde, 24 septembre 2021, Paris.

Le Festival du Monde aura lieu du 24 au 26 septembre 2021 dans un format totalement renouvelé : désormais, la rédaction du Monde recevra les festivaliers chez elle, dans son nouvel immeuble parisien du 13e arrondissement, et chez ses voisins : la Bibliothèque nationale de France (BNF) et le cinéma MK2-Bibliothèque. Un festival nouvelle formule, à l’occasion duquel la rédaction du Monde ouvre ses portes aux festivaliers, fait découvrir les coulisses de son travail quotidien, partage les débats qui l’ont animée et la préparation de nouveaux grands sujets, afin de sortir de la spirale anxiogène de la crise sanitaire et de se projeter vers l’avenir. Le temps d’un week-end, le festival offrira à ses invités l’expérience de différents formats, demi-journées consacrées à un grand sujet d’actualité, ateliers, rencontres et visites. Au programme : imaginer la “une” du Monde au sein d’ateliers animés par les journalistes ; se prêter à une déambulation dans le 13e arrondissement pour découvrir les secrets du street art ; assister à des expositions, à une avant-première de cinéma, à des pièces de théâtre, à l’atelier dessin de presse animé par Plantu ou à des discussions avec les invités des grands entretiens du festival : Edgar Morin, Valérie Lemercier, André Comte-Sponville, Olivia Ruiz, Camille Kouchner et Cyril Dion. Embarquez pour un week-end avec la rédaction ! Inscrivez-vous dès maintenant sur le site officiel du Festival du Monde.

