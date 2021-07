Le Mans Le Mans 72000, Le Mans LE FAUBOURG SAINT-VINCENT – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

LE FAUBOURG SAINT-VINCENT – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 7 septembre 2021-7 septembre 2021, Le Mans. LE FAUBOURG SAINT-VINCENT – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-09-07 – 2021-09-07 Place du Jet d’eau En contrebas des escaliers

Le Mans 72000 Dans ce faubourg ancien qui se développa autour de l’abbaye Saint-Vincent, découvrez l’histoire quotidienne religieuse mais aussi celle qui se déroulait derrière les façades des différents hôtels particuliers ou des anciennes auberges. Malgré les apparences, la vie y était loin d’être calme ! Visite organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

Place du Jet d'eau En contrebas des escaliers