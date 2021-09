LE FASCINANT WEEK-END : TROTTINETTE ÉLECTRIQUE AU CŒUR DES VIGNOBLES Fontès, 16 octobre 2021, Fontès.

LE FASCINANT WEEK-END : TROTTINETTE ÉLECTRIQUE AU CŒUR DES VIGNOBLES 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-16 18:00:00

Fontès Hérault Fontès

EUR 25 À partir de 10h, au Camping Les Clairettes, promenez-vous en trottinettes électriques entre les vignobles du Domaine de l’Aster et du Domaine de Bellefontaine. Une façon ludique de découvrir les paysages et terroirs du Clermontais. La balade se poursuivra par la visite des deux caves et la dégustation des vins des domaines.

+33 4 67 25 01 31

