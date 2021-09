LE FASCINANT WEEK-END : DECOUVERTE DU TERROIR ET DÉGUSTATION Cabrières, 16 octobre 2021, Cabrières.

5 EUR À 16h, au départ de la Cave de l’Estabel, partez à la découverte des trésors de Cabrières, de son terroir et de sa géologie particulière avec Laure Charpentier, guide en montagne et oléicultrice passionnée. La balade de 4,5 km se clôturera par la visite du caveau de l’Estabel et la dégustation de ses vins. Chaussures de marche et bouteille d’eau indispensables.

