LE FASCINANT WEEK-END : CIRQUE DOLOMITIQUE DE MOUREZE ET DÉGUSTATION Mourèze, 17 octobre 2021, Mourèze.

LE FASCINANT WEEK-END : CIRQUE DOLOMITIQUE DE MOUREZE ET DÉGUSTATION 2021-10-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 18:00:00

Mourèze Hérault

À 15h, au départ du parking du Grand Site, en compagnie de Laure Charpentier, guide en montagne et oléicultrice passionnée, partez à la découverte du Cirque de Mourèze pour un parcours à travers les roches dolomitiques que l’eau et le vent ont sculptées en d’étranges formes, et la visite du village pittoresque au pied du Roc Castel. La randonnée se terminera par la dégustation de sirops de plantes des Oliviers de Castelsec, de confitures de Flor de Salagou et des vins du Domaine de Bellefontaine, avec possibilité d’achat direct aux producteurs. Chaussures de marche et bouteille d’eau indispensables.

