Être milieu des milieux Chapelle sainte barbe Le Faouët, Morbihan, 12 juin 2021 19:00-12 juin 2021 22:30, Le Faouët.

Samedi 12 juin, 19h00 Gratuit, sur réservation leplancher@leplancher.com, 0297238383

« Être milieu des milieux » – Pièce de Danse-Corps-Paysage in situ – Lauréat de Corps, espaces sensibles #2

Dans Être milieu des milieux, le public est convié, entre chien et loup, au milieu d’un champ, d’un pré, d’une étendue. Le danseur apparait à la lisière comme s’il arrivait d’un autre lieu – autre milieu – et, après sa rencontre avec les spectateurs, repartira par une autre lisière. La danse, les textes, la musique et les images se combinent pour permettre l’évocation poétique d’un dialogue ranimé entre l’humain et la nature.

Sylvain Prunenec (écriture et danse) // Sophie Laly (vidéo) // Ryan Kernoa (espace sonore et musique)

