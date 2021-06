Brest Brest 29200, Brest le Fan Park du Tour Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

le Fan Park du Tour 2021-06-24 14:00:00 – 2021-06-26 18:00:00

Brest 29200

Brest 29200 Vous pourrez y suivre les événements de la zone de départ ainsi que la première étape retransmis sur un écran géant.

De nombreuses animations sont prévues comme des balades à vélo, des ateliers de réparation, de sensibilisation, des remises de prix, des activités ludiques… Horaires d’accès :

Jeudi 25 de 14h à 20h

Vendredi 25 de 10h à 19h

