le mardi 9 novembre

C’est l’histoire d’un corbeau fier et vaniteux qui, sur son arbre perché, se laisse bercer par les douces paroles du renard, au point d’en lâcher sa proie. Ces deux animaux, emblématiques de l’univers de La Fontaine, vont nous surprendre pendant quatre saisons, nous allons les voir emprunter les chemins les plus rocambolesques, l’un pour garder ce qu’il a volé, l’autre pour essayer de le récupérer : ils vont surfer sur des vagues, tirer avec une arbalète, nous perdre dans une forêt, s’envoler vers la lune, plonger dans un lac, déambuler à travers les fables. Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, deux mulets, un astrologue, un cerf…, se jouant du temps et de l’espace, attrapant une morale au vol, lançant un bouquet de notes sur l’orchestre, pour finir par se poser sur le couvercle d’un clavecin et nous inviter avec la frivole cigale à une danse joyeuse pour fêter le grand La Fontaine ! Ciné-Opéra Festival Jean de La Fontaine 02400 Brasles Brasles Aisne

2021-11-09T14:30:00 2021-11-09T15:30:00;2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T22:00:00

