Je crée, je modélise, je fabrique Jeudi 30 mars, 14h00 Le Dôme

Le Pôle ATEN, service de la CMA Normandie et le Dôme, espace de découverte scientifique et technique (FabLab) ont vocation à permettre la découverte et l’expérimentation des technologies numériques au service de la création et de la fabrication.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons un atelier pour découvrir comment le numérique et les métiers d’art peuvent se conjuguer au profit de votre créativité et de la vie de votre entreprise (création de produits, d’outils pour votre fabrication, outils pour votre commercialisation).

Professionnels des métiers d’art, transformateurs et utilisateurs des matières (bois, papier, tissu, cuir, plastique), cet atelier est pour vous.

Déroulé de l’atelier :

1h30 : visite du Fablab, présentation de réalisations de professionnels métiers d’art fabriquées dans un FabLab, présentation de logiciels de modélisation

2h30 : imagination, création, idéation, aide à la modélisation, tests et passage à la fabrication (découpe laser, impression 3D, découpe vinyle, brodeuse numérique, scanner 3D).

Gratuit. Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

